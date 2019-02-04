В орловских маршрутках нельзя будет расплатиться банковской картой с пин-кодом

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понедельник
4.02.2019
15:19:24
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В орловских маршрутках нельзя будет расплатиться банковской картой с пин-кодомРазъяснения по новой системе оплаты проезда в общественном транспорте дали в мэрии Орла.
Валидаторы, которые должны быть установлены во всех автобусах, трамваях и троллейбусах, поддерживают только бесконтактные карты, то есть те, которые не требуют ввода пин-кода.
Власти отмечают, что пассажиры могут обменять карту на бесконтактную в отделении банка.
Напомним, новый тариф вступает в силу 10 февраля. И с этого дня стоимость проезда в Орле при оплате наличными будет стоить 20 рублей, по безналу - 17.
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