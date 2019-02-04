Новости версия для печати

В орловских маршрутках нельзя будет расплатиться банковской картой с пин-кодом

Валидаторы, которые должны быть установлены во всех автобусах, трамваях и троллейбусах, поддерживают только бесконтактные карты, то есть те, которые не требуют ввода пин-кода.

Власти отмечают, что пассажиры могут обменять карту на бесконтактную в отделении банка.

Напомним, новый тариф вступает в силу 10 февраля. И с этого дня стоимость проезда в Орле при оплате наличными будет стоить 20 рублей, по безналу - 17.