Новости версия для печати «Находчивые» предприниматели продолжают навязывать орловцам свои услуги В поле зрения Роспотребнадзора вновь попали компании, реализующие газосигнализаторы.



В 2018 году управление получило порядка 40 жалоб по данному поводу. В этом году несколько обращений тоже успели поступить - жертвами в основном становятся пенсионеры. Специалисты Роспотребнадзора напоминают горожанам, что закон никого не обязывает устанавливать приборы контроля загазованности в жилых помещениях. А если у Вас есть подозрения, что Вас ввели в заблуждение, нужно обращаться в суд. Иначе деньги не вернуть. Александр Митюшин, зам. начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Данные приборы относятся к приборам обнаружения газового порядка, то есть приборы, которые в соответствии с постановлением Правительства №55 обмену и возврату не подлежат. О чем ставится в известность потребитель, он расписывается. Его возвратить нельзя».





Антон Киселёв

4 февраля 2019 года







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