Новости версия для печати Северный район Орла отметил 20-летие Он прошел свой путь семимильными шагами. От небольшого рабочего поселка, куда и транспорт-то ходил через раз, район стал одной из самых благоустроенных и перспективных территорий Орла. Самый молодой район областного центра – Северный - отметил скромный, но очень важный юбилей.



В этот вечер во Дворце Металлургов собралось больше человек, чем на концерт эстрадной звезды. Врачи и педагоги, деятели искусства и культуры, школьники и студенты, люди самого разного возраста и профессий пришли поздравить свой район с юбилеем. Сегодня в Северном районе проживает более 67 тысяч человек. А начинался он с рабочего поселка сталепрокатчиков. За 20 лет микрорайон вырос в одно из крупнейших муниципальных образований Орла. Василий Уваров, глава Северного района г. Орла (1999-2002 г.г.): «Я очень рад, что сегодня наш родной Северный район уже ушел фразы, помните, «Северный для обмена не предлагать». Было такое. А сейчас, мне кажется, за счастье жить в нашем Северном районе - самом красивом, самом зеленом, и люди здесь самые душевные». Владимир Маркин, замглавы администрации г. Орла, начальник территориального управления по Северному району: «Все то, что сегодня происходит, - это и ремонт дворовых территорий, ремонт проездов, капитальный ремонт дворов, работа с управляющими компаниями - все это те люди, которые живут на этой территории, поэтому основная заслуга в развитии Северного района – общая». А в общей копилке - весомые достижения. 48 многоквартирных домов были отремонтированы по программе капремонта, привели в порядок почти 120 дворовых территорий, отремонтировано 33 внутриквартальных проезда и 25 дорог. И это итог ежедневной кропотливой работы на всех уровнях. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Район участвует во многих проектах и держит лидирующие позиции в целом в городе. Я желаю всем жителям Северного района удачи, здоровья, а району - экономического роста и благополучия». А впереди у Северного новые планы. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «16 февраля, здесь в ДК Металлургов пройдет рейтинговое голосование. Жителям Орла и Северного района, в частности, мы предлагаем выбрать одно из 9 мест, которые необходимо благоустроить в 2019 году, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех принять участие в этом голосовании». Как и положено, в свой юбилей Северный район встречал своих гостей ярко и празднично. В фойе культурно-досугового центра «Металлург» разместились творческие, тематические и исторические выставки, а на сцене блистали самодеятельные таланты. Со знаковым юбилеем жителей района поздравили руководители города и области. В честь праздника, за вклад в развитие Северного района и за многолетний добросовестный труд, лучшим представителям этого муниципального образования были вручены почетные грамоты и благодарности.









Оксана Гранн

4 февраля 2019 года







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