Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Роковое лобовое. ДТП в Свердловском районе стало самым массовым по количеству пострадавших с начала года.

- Молодым учёным - зеленый свет. Сегодня четверо «умников» получили гранты на реализацию инноваций.

- Праздник для 67 тысяч орловцев. Северному району - 20 лет. С какими показателями подошли к юбилею?



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Вести-Орёл

4 февраля 2019 года







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