Новости версия для печати Андрей Клычков вручил награды победителям конкурса «УМНИК- 2018» Из 14 проектов, которые прошли конкурсный отбор, были выбраны лучшие работы.



В списке награжденных четверо орловцев. Они получат от организатора грант в размере 500 тысяч рублей. Потратить выделенные средства предстоит ребятам на научно-исследовательскую работу. Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Пусть эта победа в конкурсе станет серьезной стартовой площадкой. Мы рассчитываем, что эти научно-исследовательские разработки принесут пользу не только нашему региону, но и всей России, найдут применение на новых перспективных производствах». Анастасия Орлова победила с проектом «Разработка технологии глубокой переработки растительного сырья длительного хранения для геродиетического и безглютенового питания». Павел Рыженко представил на конкурс проект «Разработка мобильного ветрогенератора-трансформера для нужд Арктики и Крайнего Севера». Также высокую оценку экспертов получили проекты Дмитрия Ставцева «Разработка технологии скоростной видеокапилляроскопии для ранней диагностики микроциркуляторных нарушений» и Марии Филиной «Разработка технологии оценки эффективности лечения пациентов дерматологического профиля мультипараметрическим методом диагностики», сообщает информационный портал Орловской области.





Анна Вайсергисер

4 февраля 2019 года







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