Новости версия для печати Дублеры женской мини-футбольной команды госуниверситета им. Тургенева одержали третью победу подряд в Первенстве Первой лиги Накануне орловчанки принимали на своей площадке воронежский клуб «Сталь-IT».



Первый период прошел в равной борьбе. Команды дважды обменялись голами. Также обе команды имели возможность и увеличить разницу в счете. После перерыва преимущество перешло на сторону футболисток «ОрелГУ – 2 – Русичи». Орловчанки забили четыре безответных мяча. Итоговый счет - 6:2 в нашу пользу. Следующий матч наша команда проведет также на своем поле. В субботу 9 февраля орловчанки примут «Калужаночку».





Надежда Невматулина

4 февраля 2019 года







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