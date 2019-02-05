В Орле еще несколько школ закрылись в связи с карантином

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вторник
5.02.2019
2:14:09
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В Орле еще несколько школ закрылись в связи с карантиномОб этом сообщает мэрия Орла.
По информации управления образования администрации Орла, в связи с высоким уровнем заболеваемости респираторными инфекциями на карантин полностью закрыты следующие общеобразовательные учреждения: №№1, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 32, 37, 38, 40, 48, 49, 50, 51, 52.
В 12-ти общеобразовательных учреждениях занятия временно приостановлены в отдельных классах. Речь идет о школах №№11, 12, 17, 21, 22, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 39. В целом на карантине находятся 52 класса.
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