Сегодня во всём мире отмечается день борьбы с раковыми заболеваниями

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Сегодня во всём мире отмечается день борьбы с раковыми заболеваниямиПо статистике наиболее часто орловцы страдают от рака легочной системы, урологических и гинекологических заболеваний.
Точные причины роста онкологии пока неизвестны.
Среди женской онкологии лидирует рак молочной железы. Это при том, утверждают маммологии, его можно обнаружить на ранней, излечиваемой стадии.
Владислав Орлов, врач-онколог Орловского онкологического диспансера: «Скорее всего, дают о себе знать экологические проблемы, проблемы питания. Естественно, нужно вовремя проходить обследования, диспансеризации».
В онкологическом диспансере для раннего выявления патологии внедрена новая методика, которая позволяет обнаружить раковые клетки в самых мизерных образованиях.
Лилиана Комарова, врач-маммолог Орловского онкологического диспансера «Обязательно должно быть самообследование у женщин как минимум. Также дополнительно ежегодно обследование у гинеколога, где гинеколог выполняет пальпацию молочных желез и подмышечных областей. При необходимости назначаются дополнительные виды обследования в виде УЗИ молочных желез, дополнительно маммография по возрасту».
Онкогинекологи также отмечают неуклонный рост раков яичников, тела матки и шейки матки. Некоторые связывают это с тем, что современные женщины мало рожают.
Мария Ставцева, врач-рентгенолог Орловского онкологического диспансера: «Проводиться новая методика биопсии непальпируемых образований в молочных железах под контролем цифровой стереотоксической рентгеновской приставки. Мы можем взять биопсию из образования начиная с 5 мм».
Предупредить развитие этих заболеваний можно. Это регулярное посещение гинеколога в консультации или смотровом кабинете в поликлинике и ежегодное УЗИ.
Ольга Гончарова, врач-онкогинеколог Орловского онкологического диспансера: «Потому что беременность это самое лучшее из того, что женщина может дать своему организму, в том числе в целях профилактики рака».
Среди мужских видов онкологии лидирует рак предстательной железы. Особенно по скорости распространения, считают онкологи, и связывают они это в основном с образом жизни и вредными привычками у мужчин. В частности канцерогены от алкоголя и курения.
Ольга Гончарова, врач-онкогинеколог Орловского онкологического диспансера: «Это замечательная реальная профилактика допустим рака шейки матки - посещение смотрового кабинета, где берут мазок, который выявит бессимптомные формы рака и предрака, и это очень важно».
В этом году на профилактику и лечение онкологии в Орловской области по линии ОМС увеличены расходы более чем на 200 млн рублей. Увеличилось количество применяемых схем лечения рака. Эти меры, возможно, изменят ситуацию в лучшую сторону.
Михаил Левин, врач-онкоуролог Орловского онкологического диспансера: «Потому что все эти продукты выводятся мочевыделительной системой и прямое канцерогенное действие оказывают на урателий верхней выделительной системы».