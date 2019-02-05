Новости версия для печати Сегодня во всём мире отмечается день борьбы с раковыми заболеваниями По статистике наиболее часто орловцы страдают от рака легочной системы, урологических и гинекологических заболеваний.



Точные причины роста онкологии пока неизвестны.

Владислав Орлов, врач-онколог Орловского онкологического диспансера: «Скорее всего, дают о себе знать экологические проблемы, проблемы питания. Естественно, нужно вовремя проходить обследования, диспансеризации». Среди женской онкологии лидирует рак молочной железы. Это при том, утверждают маммологии, его можно обнаружить на ранней, излечиваемой стадии.

Лилиана Комарова, врач-маммолог Орловского онкологического диспансера «Обязательно должно быть самообследование у женщин как минимум. Также дополнительно ежегодно обследование у гинеколога, где гинеколог выполняет пальпацию молочных желез и подмышечных областей. При необходимости назначаются дополнительные виды обследования в виде УЗИ молочных желез, дополнительно маммография по возрасту». В онкологическом диспансере для раннего выявления патологии внедрена новая методика, которая позволяет обнаружить раковые клетки в самых мизерных образованиях.

Мария Ставцева, врач-рентгенолог Орловского онкологического диспансера: «Проводиться новая методика биопсии непальпируемых образований в молочных железах под контролем цифровой стереотоксической рентгеновской приставки. Мы можем взять биопсию из образования начиная с 5 мм». Онкогинекологи также отмечают неуклонный рост раков яичников, тела матки и шейки матки. Некоторые связывают это с тем, что современные женщины мало рожают.

Ольга Гончарова, врач-онкогинеколог Орловского онкологического диспансера: «Потому что беременность это самое лучшее из того, что женщина может дать своему организму, в том числе в целях профилактики рака». Предупредить развитие этих заболеваний можно. Это регулярное посещение гинеколога в консультации или смотровом кабинете в поликлинике и ежегодное УЗИ.

Ольга Гончарова, врач-онкогинеколог Орловского онкологического диспансера: «Это замечательная реальная профилактика допустим рака шейки матки - посещение смотрового кабинета, где берут мазок, который выявит бессимптомные формы рака и предрака, и это очень важно». Среди мужских видов онкологии лидирует рак предстательной железы. Особенно по скорости распространения, считают онкологи, и связывают они это в основном с образом жизни и вредными привычками у мужчин. В частности канцерогены от алкоголя и курения.

Михаил Левин, врач-онкоуролог Орловского онкологического диспансера: «Потому что все эти продукты выводятся мочевыделительной системой и прямое канцерогенное действие оказывают на урателий верхней выделительной системы». В этом году на профилактику и лечение онкологии в Орловской области по линии ОМС увеличены расходы более чем на 200 млн рублей. Увеличилось количество применяемых схем лечения рака. Эти меры, возможно, изменят ситуацию в лучшую сторону.









Елена Литинская

4 февраля 2019 года







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