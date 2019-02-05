Новости версия для печати В «Свободном пространстве» состоялась премьера спектакля «Зимы не будет» Это современная притча о добре и зле, о милосердии и предательстве, об отчаянии и о смысле жизни. Спектакль по пьесе Виктора Ольшанского «Зимы не будет» рассказывает о том, что каждый день происходит на улице, в доме, в соседнем дворе. А еще о том, что животные, подчас, оказываются милосерднее и гораздо добрее, чем те, кто их приручили.



Сколько бы на самом деле могли порассказать кошки, если бы умели говорить! О том, как они попали на улицу, о том, как смотрят на человеческие дела, о том, кого или что любят.



Бабушка и четыре ее кота выживают в этом мире как могут. Они давно и безнадежно одиноки, и враждебный мир теснит их со всех сторон, грозясь отобрать последнее убежище.



Тетю Пашу (заслуженная артистка России Нонна Исаева) бросили дети, котов бросили люди. Как выжить, если впереди холодная зима?



Режиссер-постановщик Лариса Леменкова считает, что написанная в 90-хх годах пьеса ничуть не потеряла актуальности, где буквально каждое слово о жизни - такой, какая она есть.

Лариса Леменкова, режиссёр-постановщик: «Она очень теплая, она душевная - про людей, про чувства, про доброту, про сопереживание, там очень много тем - про жизнь, про смерть, там все есть». В этом спектакле большая часть актеров играют котов, и даже вовсе неодушевленные предметы: дерево, автомобиль, но на самом деле души и сострадания в них больше, чем в людях. И поэтому они осуждают, одобряют, пытаются помочь, переживают, вмешиваются в события и совершают поступки, которые трогают до глубины души, потому что смотрят они на жизнь совсем по-другому.

Владимир Козловский, актёр театра «Свободное пространство», исполнитель роли Рыжего: «Это детский взгляд, наверное, не обремененный чем-то возрастным, какими-то разочарованиями, поэтом у коты добрее, чем люди». А люди, как всегда, стараются сделать только хуже - и себе, и окружающим. Они равнодушны, зажаты обстоятельствами и всегда готовы на предательство. И только кошки, объединившись, пытаются бороться и отодвинуть ту страшную зиму, которая неумолимо надвигается на них и их добрую хозяйку. И зрители прекрасно поняли посыл.



Стоит отметить не только трогательные моменты пьесы, но и актерский ансамбль. Оживший, говорящий с американским акцентом автомобиль (его роль исполняет Андрей Григорьев) оказывается тоже имеет большую русскую душу. В роли котов по-разному блистают Сергей Козлов, Валентин Тюрин, Ольга Виррийская, Владимир Козловский. Сумеют ли они спасти свою единственную опору в этой жизни и пережить холода? Есть ли надежда у них, да и у нас тоже, вы узнаете, посмотрев спектакль «Зимы не будет».









Эва Стасюлевич

4 февраля 2019 года







На главную страницу





