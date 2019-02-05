Новости версия для печати Не выезжай на «встречку» Сегодня в Орловском районе Госавтоинспекция провела специализированный рейд по пресечению нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.



Профилактическое мероприятие проводилось на федеральных автотрассах области, где аварийность с начала года довольно высока: в одиннадцати ДТП погибли шесть и пострадали девятнадцать человек. Самой опасной дорогой в ГИБДД считают трассу Орел-Тамбов. Там в этом году произошли пять из шести случаев гибели, а четыре человека были серьезно травмированы.

Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: « 1 февраля произошло подобное дорожно-транспортное происшествие, причиной которого стал выезд на полосу встречного движения. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Нива», следовал по автодороге Орел-Тамбов со стороны города Ливны и в районе 44 километра выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Транпортер».





Иван Суверин

4 февраля 2019 года







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