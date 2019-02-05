Новости версия для печати Журналистское сообщество Орла понесло утрату Ушёл из жизни известный тележурналист Валерий Сальников.



Самую большую стену в его редакционном кабинете занимала карта – это было руководство к действию: неутомимый путешественник, он побывал во всех регионах в деловых поездках, когда был инженером-электронщиком, а потом - уже журналистом.



Две страсти равно уживались в нём: исследование окружающего мира и желание поделиться своими открытиями с телезрителями.



На его счету добрая сотня экспедиций: к Карскому морю, где он искал следы нашего земляка – полярного исследователя Владимира Русанова; по Пушкинским местам - Одесса, Молдавия, Псков; по такой близкой, но неведомой Оке; по Дальнему Востоку и по Орловщине, где его интересовали история войны и судьбы фронтовиков, краеведение и народные промыслы. Он так много работал, что казалось, это не под силу одному человеку: организовывал и руководил экспедициями и съёмками, писал сценарии, монтировал – силы находились на всё.



Его трудовой путь был отмечен медалью Ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени. Как все первопроходцы он был неутомим. По его собственному признанию, мечтой было в одиночку обойти пешком весь Земной шар, причем, без всяких средств к существованию, рассчитывая только на помощь людей. Он даже наметил маршрут.



И вот оно началось – его путешествие по маршруту, по которому нет возврата.



Прощание с Валерием Сальниковым пройдёт завтра, 5 февраля, в часовне Наугорского кладбища в 13 часов.









Иван Молчанов

4 февраля 2019 года







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