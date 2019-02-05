Новости версия для печати Андрей Клычков поручил систематизировать работу по повышению эффективности деятельности МУПов Губернатор обсудил с главами районов итоги выполнения плана программы приватизации госимущества.



Вопрос приватизации госимущества поднимается не в первый раз. И рассматривают его как один их методов повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом. В области по-прежнему остаются объекты с высокой степенью износа, и расходы по их содержанию растут. Перечень объектов, включенных в прогнозный план приватизации, в этом году планируют пополнить на 24 строчки. Приблизительный доход от реализации должен составить свыше 40 миллионов рублей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Муниципальные предприятия, активно включающиеся в работу, показывают высокий результат эффективности, но с другой стороны иногда удивительно бывает, когда при наличии муниципальных предприятий у нас работами занимаются другие структуры. Я выступаю за то, чтобы мы сохраняли рабочие места и условия деятельности наших муниципальных предприятий. Поэтому руководителям районов и муниципальных образований в рамках проверки исполнительской дисциплины предлагаю проверять активность работы этих муниципальных предприятий.





Анна Вайсергисер

4 февраля 2019 года







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