Новости версия для печати Верховный суд оставил без изменений приговор орловцу, осужденному за двойное убийство Трагедия произошла на бульваре Молодежи в январе 2018 года.



Придя к знакомому, в ходе конфликта с его женой, убийца нанес женщине более 60 ножевых ранений, а затем убил друга семьи, который заглянул в гости. Суд приговорил убийцу к 18 годам колонии строгого режима.





Татьяна Напольских

4 февраля 2019 года







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