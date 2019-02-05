Новости версия для печати Орловцы стали получать первые платёжки за мусор Вывоз и переработка мусора с января 2018 года входит в обязанности регионального оператора. В нашей области им стала УК «Зелёная Роща». Кроме заметного повышения цены за услугу, пока качественных изменений жители нашего региона не заметили. Мнения орловцев, обещания оператора, вопросы активистов общероссийского народного фронта - в материале нашего корреспондента.



Работу регионального оператора по праву можно назвать одной из самых обсуждаемых тем за январь. Особенно в социальных сетях. Орловцы делились своими впечатлениями практически каждый день: правда, большинство постов негативные - то мусоровоз заборчик сломает, то спецмашину деревом придавит, а то и вовсе перевозчик не появляется, что подтверждают груды отходов во дворах Орла. В первые дни февраля почти все жители региона получили первые платежки за мусор.

Дмитрий Хроменков, директор ООО УК «Зелёная Роща»: «Человек оплатил квитанцию, считается, что он заключил договор. Хочу сразу пояснить для всех жителей, что у них с нового года есть обязанность заключить договор. Возможности не заключать договор больше не существует». Указанные в платёжках 469 рублей 42 копейки - это цена за 1 кубометр отходов. Кстати, одна из самых низких по стране. За эти деньги оператор вывезет мусор из двора, доставит его до сортировочного завода, и, после переработки, захоронит на полигоне. Департамент ЖКХ все эти действия предусмотрел в территориальной схеме обращения с отходами, на которой есть каждая мусорка и стихийная свалка. Только, как оказалось, от идеала эта схема далека, так как составляли её специалисты, сидя в кабинетах. Там же сейчас разрабатывается и её электронная модель.

Сергей Латынин, начальник управления ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения: «Каждый потребитель сможет посмотреть, с какой точки собираются отходы и куда они направляются, какой перевозчик их везет, на какую сортировочную станцию, в каких объемах, на какой полигон идет. Нужно учитывать, что у нас на территории региона ранее было порядка 30 организаций, осуществляющих вывоз, и большинство из них это «серые» организации, которые везли мусор в овраги, в посадки, на поля». Предварительные итоги на днях подвел орловский штаб ОНФ. Общественники работой регионального оператора остались недовольны.

Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Уже месяц прошел, кроме изменившейся цены ситуация с вывозом мусора из города и муниципальных образований мало чем изменилась. Самое главное - предусмотренной технологии мы пока не наблюдаем». Не устроила технология обращения с ТКО и многих сельских жителей, получивших на днях платёжки за мусор. Потому как деньги с них требуют, а услугу не оказывают. В пригородной Грачёвке, например, контейнеров для мусора нет совсем. Хотя площадки для них обустроены.



В сельской администрации нам рассказали, что данные вопросы с региональным оператором они ещё согласуют. А вот что делать людям, уже получившим квитанции? Сами сотрудники УК «Зелёная Роща» отметили, что схема расположения контейнерных площадок пока дорабатывается. Средства на сами контейнеры регоператор в своем бюджете уже заложил. Но рекомендуют уточнять все нюансы в их офисе. А уже возникшие нестыковки региональный оператор объяснил тем, что только приступил к работе. Жители же считают, что избежать их было можно, если бы «Зелёная Роща» заранее провела как организационную, так и разъяснительную кампанию среди населения.









Антон Киселёв

4 февраля 2019 года







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