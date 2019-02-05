Новости версия для печати Более 100 жителей Орловщины попались на удочку мошенников Ролики о том, что любой административный штраф можно заплатить всего лишь за рубль, стали популярными сразу, как только появились в Интеренете. Недостоверной информации поверили, за что потом и поплатились все тем же рублем.



«Зачем платить больше?». «Недобросовестные знатоки» уверяли: учет платежей производится в автоматическом режиме, а значит, перечислив всего лишь рубль по реквизитам, указанным в постановлении о штрафе, автоматика посчитает штраф оплаченным, а постановление для принудительного взыскания к судебным приставам направлено не будет. Что ж, предложение заманчивое. Жители Орловщины поверили. Забыв при этом, что «рублёвый сыр» бывает лишь в мышеловке.

Сергей Полохин, начальник отдела Управления организации исполнительного производства ФССП по Орловской области: «В конце 2018 года для принудительного исполнения в отделы судебных приставов Орловской области поступили постановления ГИБДД с частичным исполнением в размере одного рубля. По всем этим постановлениям было возбуждено исполнительное производство, были проведены исполнительные действия, и вся задолженность была взыскана в установленном законом порядке. Кроме того, с ряда правонарушителей, которые не оплатили задолженность в установленный срок для добровольного исполнения, а в исполнительном производстве он составляет пять дней, был также взыскан исполнительский сбор». Кодекс административных правонарушений, действительно, позволяет оплатить штраф ГИБДД, например, со скидкой в 50%. Правда, сделать это нужно в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа. А уже по истечении 60 дней, если штраф не оплачен, постановление отправляется в подразделение службы судебных приставов, при этом составляется административный протокол и мировой суд принимает решение об административной ответственности.

Сергей Полохин, начальник отдела Управления организации исполнительного производства ФССП по Орловской области: «Санкции данной статьи предусматривают либо удвоение суммы наложенного штрафа, либо обязательная работа до 50 часов, либо административный арест до 15 суток. Если в сумме сложить все перечисленные санкции, то изначальный штраф в размере 500 рублей, например, штраф ГИБДД, с учетом исполнительского сбора, с учетом возможного удвоения штрафа по статье 20.25, размер выплаты составит уже 2500 рублей. Если бы штраф ГИБДД был бы оплачен с 50% скидкой, то потребовалось бы оплатить 250 рублей, а если в принудительном порядке, то в десять раз больше». С законом шутки плохи. А потому, прежде чем совершать сомнительные операции, которые якобы экономят время и деньги, надо хорошенько продумать, стоит ли игра свеч. В 2018 году судебными приставами в Орле и Орловской области взысканная сумма штрафа составила практически 106 млн рублей.

Михаил Смирнов, руководитель УФССП по Орловской области - главный судебный пристав Орловской области: «Судебный пристав обязан не только констатировать факт наличия документов, вынести процессуальное решение о возбуждении исполнительного производства, но должен еще ввести минимальное обременение. Обременение и запрет на совершение регистрационных сделок с транспортным средством. Если сумма задолженности, суммарная в том числе, по административным штрафам более 3 тысяч, а у нас из этих 116 граждан, по девять исполнительных документов поступили в отношении 20 граждан, то уже можно переходить к такой процедуре принудительного исполнения как арест. Мы понимаем, какие последствия влечет желание применить мошеннические действия и попытаться уйти от ответственности: можно стать заложником той ситуации, которую сам себе нарисовал». А вообще проверить свой штраф может каждый - на сайте судебных приставов «Банк исполнительных производств» в свободном доступе.









Юлия Опанасюк

4 февраля 2019 года







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