Новости версия для печати Завод по производству напольных покрытий планируют запустить в Орле в последнюю неделю февраля Об этом сообщают в администрации области.



Напомним, что открытие производства вызывало споры относительно возможного вреда для экологии и воздействия на здоровье людей, проживающих рядом. Однако, как сообщило руководство завода на встрече с региональной властью, все предписания, выданные управлением экологической безопасности и природопользования, выполнят в ближайшее время.



Завод будет работать в три смены. Произведенные напольные ПВХ-покрытия планируют реализовывать в России и странах СНГ.





Мария Семак

5 февраля 2019 года







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