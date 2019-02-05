Новости версия для печати Реготделение соцстраха увеличило финансирование профилактики несчастных случаев на производстве и профзаболеваний Финансирование увеличено на 30%.



Общая сумма, выделенная на эти цели, составит 48 млн. рублей. В большинстве случаев работодатели направляют деньги на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, организацию обязательных периодических медосмотров, проведение спецоценки условий труда, предоставляют путевки на санаторно-курортное лечение. Подать документы на софинансирование профилактики можно лишь в том случае, если организация не имеет задолженности перед соцстрахом – по взносам или штрафам.

Никита Майоров, руководитель пресс-службы Орловского регионального отделения ФСС РФ: «С 2019 года объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30% при условии направления работодателем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством». Узнать дополнительную информацию можно по единому телефону справочной службы 8 (4862) 54-81-81.





Мария Семак

5 февраля 2019 года







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