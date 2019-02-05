Новости версия для печати В региональном туре «Ночной хоккейной лиги» сменился фаворит Команда «Ледовая арена» обыграла «Метеор» со счетом 6:4.



Перед воскресной игрой на счету каждой из команд было по одной победе. Стартовый период остался за «Ледовой Ареной» - в дебюте встречи они забросили в ворота «Метеора» три шайбы. Последние собрались с силами к середине матча, но времени закончить встречу вничью у них не хватило. В результате «Ледовая арена» обошла соперников в турнирной таблице на одно очко.



До конца отборочного этапа Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги осталось три тура. Окончательные итоги станут известны 24 февраля





Анастасия Дорохова

5 февраля 2019 года







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