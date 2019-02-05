За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП

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вторник
5.02.2019
11:15:44
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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТПИз них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения.
4 февраля в 06:40 водитель автомобиля «МАН» с прицепом «Gadebusch Lafar» Zaa, двигаясь по автодороге М-2 «Крым», в районе 429 км допустил наезд на стоящее транспортное средство «КАМАЗ» с полуприцепом «Беналу», с последующим наездом на стоящее транспортное средство «Рено Мидлум». В результате ДТП водитель «МАНа» получил телесные повреждения, госпитализирован в Троснянскую ЦРБ.
4 февраля в 19:15 водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по ул. Революции в Орле и в районе дома № 5 допустил наезд на пешехода 2002 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в НКМЦ им. Круглой, после оказания помощи отпущен.
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