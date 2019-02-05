В Орле проходит комплексная спартакиада муниципальных образований

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вторник
5.02.2019
18:47:57
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В Орле проходит комплексная спартакиада муниципальных образованийВ соревнованиях принимают участие 27 команд городов и районов области.
Сборные разделены на три подгруппы в зависимости от численности субъекта региона. Любители спорта уже провели турнир по настольному теннису. В первой группе лучшими стали теннисисты из Орла, во второй группе победу одержали спортсмены Ливенского района, в третьей – команда Шаблыкинского района.
В воскресенье, 10 февраля, спартакиада продолжится лыжными гонками. Впереди у команд еще семь видов спорта. Итоги спартакиады будут подведены в конце 2019 года.
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