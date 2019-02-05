Новости версия для печати В Орле проходит комплексная спартакиада муниципальных образований В соревнованиях принимают участие 27 команд городов и районов области.



Сборные разделены на три подгруппы в зависимости от численности субъекта региона. Любители спорта уже провели турнир по настольному теннису. В первой группе лучшими стали теннисисты из Орла, во второй группе победу одержали спортсмены Ливенского района, в третьей – команда Шаблыкинского района.



В воскресенье, 10 февраля, спартакиада продолжится лыжными гонками. Впереди у команд еще семь видов спорта. Итоги спартакиады будут подведены в конце 2019 года.





Анастасия Дорохова

5 февраля 2019 года







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