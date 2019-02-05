Новости версия для печати Я б в художники пошел... В Орловской детской школе изобразительных искусств и ремёсел прошло посвящение в юные художники.



Чтоб стать юным художником, нужно иметь не только талант, но и терпение. Экзамены - всегда испытание: неизвестное произведение или тема и чистый лист бумаги. Поступают сильнейшие - те, кто справились со своим волнением. Работы оценивают со всей строгостью. Подготовка идет по нескольким программам: живопись, декоративно-прикладное творчество, дизайн.

Светлана Чумакова, замдиректора Орловской детской школы изобразительных искусств и ремёсел: «Важно, чтобы была творческая композиция, чтобы была интересная идея, и чтобы воплощение было соответствующее - необычная композиция, чтобы дети умели располагать на листе персонажей, чтобы между персонажами было какое-то интересное действие. Должна в работе выявляться задумка». Здесь есть традиция чествовать тех, кто поступил в первый класс. Посвящение в «юные художники», как правило, готовят практиканты. На этот раз – «Та еще сказка». В центре внимания - девочка Ася, которая потеряла интерес, вернуть его помогают не только Королева Кисточка и Фея Фантазия. На какое-то время представление превращается в интерактив, и вернуть вдохновение Асе помогают юные художники. Они стали частью сказки - участвовали в конкурсах, рисовали. Так картины юной художницы Аси с помощью друзей обрели смысл. А те, кто помогал ей в этом, будут оттачивать мастерство на профессиональном уровне.





Анна Вайсергисер

5 февраля 2019 года







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