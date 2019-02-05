Новости версия для печати Ремонт моста Дружбы в Орле проверит Росавтодор Как сообщают в правительстве региона, инспекция эта плановая. В поле зрения - соответствие графика работ и их фактического выполнения.



Напомним, с 21 января мост Дружбы закрыт для движения общественного транспорта по предписанию ГИБДД. Инспекторы обнаружили нарушения, которые не соответствуют безопасности дорожного движения. Сейчас в мэрии обсуждают вопрос о полном запрете движения по мосту и разрабатывают пути объезда. Согласно проекту, работы должны завершить к концу этого года.



О дате проверки Росавтодора пока не сообщается, но уже известно, что представители федерального дорожного агентства обследуют еще два моста. Это Беломестненский - в Ливнах и мост через Зушу в Мценске.





Надежда Невматулина

5 февраля 2019 года







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