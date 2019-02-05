Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- К нам едет Росавтодор! Почему ремонт мостов в регионе вызвал интерес федерального агентства?



- Что такое газосигнализаторы и нужны ли они? Роспотребнадзор разъясняет.



- Королева Кисточка и Фея Фантазия. Маленьких орловцев посвятили в художники.



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Вести-Орёл

5 февраля 2019 года







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