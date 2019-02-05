В Орле 23 школы и 80 отдельных классов находятся на карантине

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вторник
5.02.2019
18:47:28
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В Орле 23 школы и 80 отдельных классов находятся на карантинеПо информации замглавы администрации Орла по социальным вопросам Екатерины Данилевской, снижение уровня заболеваемости ожидается со следующей недели.
По состоянию на 5 февраля, занятия полностью приостановлены в 23 общеобразовательных учреждениях: №№3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 32, 37, 38, 40, 49, 50, 51. Также на карантин закрыты 80 отдельных классов в школах №№11, 17, 21, 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 39.
Екатерина Данилевская отметила, что управлением образования администрации в общеобразовательные учреждения разосланы инструкции и информационные письма с просьбой усилить противоэпидемический режим. В частности, предлагается ограничить проведение культурно-массовых мероприятий на зимний период, чаще проводить дезинфекцию в учебных классах. Школьников, педагогов и технический персонал, у которых будут выявлены признаки респираторных заболеваний, рекомендуется не допускать в образовательные учреждения, сообщает сайт городской администрации.
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