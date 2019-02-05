Новости версия для печати Совещание в администрации города Орла Количество заболевших ОРВИ растёт, школы уходят на карантин. Новый транспортный тариф. Борьба со снегом и наледью.



Одни школы закрываются на карантин, другие - возобновляют учебный процесс. Зима не закончилась и все еще преподносит свои сюрпризы, подтверждают это и школьники города, заболевшие простудными заболеваниями.

Екатерина Данилевская, начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации г. Орла: «На сегодняшний день 23 школы находятся на карантине и еще 80 классов в других общеобразовательных учреждениях. Управлением образования и администрацией города Орла ведется плановая работа по снижению заболеваемости в общеобразовательных учреждениях города. Разосланы инструкции, письма в общеобразовательные учреждения с тем, чтобы усилить противоэпидемиологический режим в учреждениях и своевременно вводить ограничительные мероприятия». Новый тариф оплаты проезда, который вступит в силу с 10 февраля, - тема для города сейчас номер один. Вопросов с каждым днем становится все больше. Один из них: «Что делать, если операции по банковской карте требуют ввода пин-кода?»

Вадим Хрипунов, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации г. Орла: «Жителям города, желающим оплачивать проезд по безналичному расчету необходимо произвести замену карт и получить новые с функцией бесконтактной оплаты». Как сообщил Андрей Мацкевич, руководитель отдела розничных продаж ПАО Сбербанк, для того чтобы заменить карту на бесконтактную, необходимо обратиться в банк, выдавший и обслуживающий эту карту. Если срок действия карты подходит к концу или же если карта неисправна, она меняется бесплатно.



В сложившейся нестандартной ситуации, сообщил представитель Сбербанка, вопрос о замене старых карт на бесконтактные будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Замена карты при обращении клиента в данном случае будет проводиться в течение 3-5 рабочих дней. На текущий момент уже поступают обращения от клиентов, и Сбербанк меняет карты бесплатно в рабочем режиме, подытожил Андрей Мацкевич.



Как сообщил исполнительный директор АО "РИЦ Орловской области", на текущий момент валидаторы установлены на 220 из 348 единиц общественного транспорта. Все трехзначные маршруты, которые курсируют через город, полностью оснащены терминалами безналичной оплаты. В течение 2-3 дней оставшиеся автобусы будут оборудованы.



Неисправный валидатор - зона ответственности перевозчика. И если починить устройство невозможно, проезд для пассажира становится бесплатным - рассказали в региональном информационном центре.



Проблем городским властям подкидывает и погода.

Александр Муромский глава администрации г. Орла: «За вчерашний день поступили обращения в Единую дежурно-диспетчерскую службу - повреждено два автомобиля. Такие происшествия есть и в других районах области. Необходимо усилить работу административно-технической комиссии с управляющими компаниями, с собственниками зданий. Необходимо принять меры по удалению наледи, сосулек, а также оградить потенциально опасные участки». По мнению мэра города Василия Новикова, работа с управляющими компаниями ведется отвратительно. Правда, те, кто в ответе за уборку снега и наледи утверждают, что работа ведется в плановом режиме. Однако, как и в любом деле, от форс-мажора страховки нет.









Юлия Опанасюк

5 февраля 2019 года







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