Новости версия для печати Доля малого и среднего бизнеса должна составить до трети от всего объема экономики Орловской области Для этого будут создаваться максимально комфортные условия с минимумом административных барьеров. Это обсудили на первом в этом году заседании экспертного совета по развитию предпринимательства при губернаторе Орловской области.



В работе экспертного совета по развитию предпринимательства приняли участие представители областной и городской власти, руководители крупных предприятий в сфере промышленности, АПК, строительства, IT, а также представители вузов и кредитных организаций.



Развитие малого и среднего предпринимательства входит в число нацпроектов и программ, направленных на ускорение роста экономики страны. Как отметил губернатор Андрей Клычков, органам власти предстоит решить масштабные задачи. Связаны они с реализацией регионального плана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы не все меры можем посчитать рублем, поступлением в бюджет. Нужно посчитать и социально-политический эффект в том числе, который позволяет развивать малый и средний бизнес, тем более что на сегодняшний день возникает различное количество самых разных идей - и по содержанию и по фактуре - в плане введения дополнительных условий». В прошлом году Орловская область получила более 33 миллионов рублей от Минэкономразвития России. Софинансирование из областного бюджета составило почти два миллиона рублей. Государственную поддержку получили свыше 1300 субъектов малого и среднего бизнеса. Участники заседания обсудили также и эффективность таких мер. Кроме того, на встрече был представлен проект «дорожной карты» по повышению конкурентоспособности промышленных предприятий региона, в том числе в сфере госзаказа.





Оксана Гранн

5 февраля 2019 года







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