Новости версия для печати Молодые депутаты Орловской области и общественный молодежный парламент провели совместное заседание Перед началом наградили участников и организаторов молодежного патриотического форума. Он проходил во второй раз, проведут его и в этом году. Обсудили и планы на 2019-й. Помимо патриотического форума, намечено несколько круглых столов на социальные и общественно-политические темы. Планируются и творческие конкурсы, которые посвятят Великой Отечественной войне и повышению политической грамотности молодежи. А завершилась встреча диалогом на равных, без галстуков. В качестве спикера - Леонид Музалевский. Молодые депутаты и члены молодежного парламента не стеснялись задавать вопросы, в том числе и личного характера. Например, что в приоритете и как научиться распределять время, чтобы все успевать.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Расхлябано подходить к своему времени, к своему графику я просто не имею права. Те мероприятия, которые я планирую, я пытаюсь компоновать именно так, чтобы на все хватало времени».





Татьяна Тимохина

5 февраля 2019 года







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