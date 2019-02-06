Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- На улице Ленина ... дожди. Наладить погоду в доме жители не могут уже несколько лет.



- Незаживающие раны уже 30 лет. Сегодня вспоминали орловцев, погибших в Афганистане.



- Готовьте ваши карты. Половина общественного транспорта оборудована валидаторами.



- К нам едет... Росавтодор. В зоне внимания представителей федерального ведомства - ремонт мостов.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

5 февраля 2019 года







На главную страницу





