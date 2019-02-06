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Орловщине необходимо увеличить объем экспорта

Такая задача стоит перед всем Центральным федеральным округом.

По итогам 2018 года рост поставок российской сельхозпродукции на зарубежные рынки вырос на 20% и составил почти 26 млрд. долларов. При этом более 40% в структуре экспорта приходится на зерно. Такие цифры озвучил сегодня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он находится в Тульской области. Там же присутствуют и губернаторы субъектов ЦФО. В том числе и глава нашего региона Андрей Клычков.

Дмитрий Патрушев провел совещание с руководством регионов ЦФО по развитию экспортного потенциала субъектов Российской Федерации. По прогнозам Минсельхоза, к 2024 году валовой сбор зерновых культур в ЦФО должен превысить 34 млн тонн. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 28,5 млн тонн. Также в планах увеличить производство скота и птицы в регионах более чем на 15%, молока — на 14,8%.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В течение 2019 года будет запущено предприятие по переработке молока. И соответственно мы говорим сейчас о реализации двух инвестиционных проектов, в первую очередь это компания «Интерфинанс», которая в сумме более 1 млрд. рублей запланировала строительство молочной фермы на 1200 голов, с увеличением - при выходе на полную мощность. И проект компании «Нобель Мол», который мы обсуждаем. Это 2,5 тысячи голов молочного стада».



Татьяна Напольских
5 февраля 2019 года

 


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