Новости версия для печати Орловщине необходимо увеличить объем экспорта Такая задача стоит перед всем Центральным федеральным округом.



По итогам 2018 года рост поставок российской сельхозпродукции на зарубежные рынки вырос на 20% и составил почти 26 млрд. долларов. При этом более 40% в структуре экспорта приходится на зерно. Такие цифры озвучил сегодня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он находится в Тульской области. Там же присутствуют и губернаторы субъектов ЦФО. В том числе и глава нашего региона Андрей Клычков.



Дмитрий Патрушев провел совещание с руководством регионов ЦФО по развитию экспортного потенциала субъектов Российской Федерации. По прогнозам Минсельхоза, к 2024 году валовой сбор зерновых культур в ЦФО должен превысить 34 млн тонн. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 28,5 млн тонн. Также в планах увеличить производство скота и птицы в регионах более чем на 15%, молока — на 14,8%.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В течение 2019 года будет запущено предприятие по переработке молока. И соответственно мы говорим сейчас о реализации двух инвестиционных проектов, в первую очередь это компания «Интерфинанс», которая в сумме более 1 млрд. рублей запланировала строительство молочной фермы на 1200 голов, с увеличением - при выходе на полную мощность. И проект компании «Нобель Мол», который мы обсуждаем. Это 2,5 тысячи голов молочного стада».





Татьяна Напольских

5 февраля 2019 года







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