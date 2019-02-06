Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
6.02.2019
1:05:06
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Дом в центре Орла дал течь и потерял кусок штукатурки

Когда погода в доме напоминает осень, жизнь теряет краски. Особенно, когда с каждой оттепелью течет с потолка.

За ремонт кровли жители дома с «туристического буклета» бьются уже несколько лет. Капитальный ремонт им обещают. Правда, в 2030 году. Но продержится ли дом?
Марина Куликова, жительница дома № 29 по улице Ленина: «Управляющая компания приходила, и сказали: «Вам необходим капитальный ремонт крыши». Но в прошлом году нам ответили, что капитальный ремонт крыши запланирован на 2030-32 год. Сказали, что сейчас нам помочь ничем не могут. А до 30 года мы утонем».
Согласно документам, с 2010 года жители пытаются решить одну и ту же проблему - отремонтировать крышу.

В управляющей компании нам объяснили, что ремонт крыши возможен только в апреле, поскольку кровля - металлическая, и по погодным условиям ее невозможно ремонтировать. В любом случае, апрель - это уже ближе, чем обещанный жителям 2030 год. Пока же, как пообещали в управляющей компании, будет производиться регулярная чистка снега и наледи с крыши - для уменьшения осадков в доме. К слову, эта обязанность на коммунальщиков возложена жилищным кодексом Российской Федерации.

Но что делать тем, кому эта зима уже «навязала» капитальный ремонт в квартире.
Наталья Мазуркевич, директор управляющей компании: «Они могут обращаться в суд в любом случае, если с управляющей компанией не заключено мировое соглашение по возмещению ущерба. Мы обычно стараемся заключать мировое соглашение в досудебном порядке. Жители приносят нам документы на сумму возмещения ущерба, управляющая компания эти документы рассматривает».
Пока жильцы и управляющая компания пытаются услышать друг друга, дом в прямом смысле рассыпается на глазах. Сегодня большой кусок стенной штукатурки упал на тротуар.


Всеволод Трифонов
5 февраля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта