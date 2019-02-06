Новости версия для печати Дом в центре Орла дал течь и потерял кусок штукатурки Когда погода в доме напоминает осень, жизнь теряет краски. Особенно, когда с каждой оттепелью течет с потолка.



За ремонт кровли жители дома с «туристического буклета» бьются уже несколько лет. Капитальный ремонт им обещают. Правда, в 2030 году. Но продержится ли дом?

Марина Куликова, жительница дома № 29 по улице Ленина: «Управляющая компания приходила, и сказали: «Вам необходим капитальный ремонт крыши». Но в прошлом году нам ответили, что капитальный ремонт крыши запланирован на 2030-32 год. Сказали, что сейчас нам помочь ничем не могут. А до 30 года мы утонем». Согласно документам, с 2010 года жители пытаются решить одну и ту же проблему - отремонтировать крышу.



В управляющей компании нам объяснили, что ремонт крыши возможен только в апреле, поскольку кровля - металлическая, и по погодным условиям ее невозможно ремонтировать. В любом случае, апрель - это уже ближе, чем обещанный жителям 2030 год. Пока же, как пообещали в управляющей компании, будет производиться регулярная чистка снега и наледи с крыши - для уменьшения осадков в доме. К слову, эта обязанность на коммунальщиков возложена жилищным кодексом Российской Федерации.



Но что делать тем, кому эта зима уже «навязала» капитальный ремонт в квартире.

Наталья Мазуркевич, директор управляющей компании: «Они могут обращаться в суд в любом случае, если с управляющей компанией не заключено мировое соглашение по возмещению ущерба. Мы обычно стараемся заключать мировое соглашение в досудебном порядке. Жители приносят нам документы на сумму возмещения ущерба, управляющая компания эти документы рассматривает». Пока жильцы и управляющая компания пытаются услышать друг друга, дом в прямом смысле рассыпается на глазах. Сегодня большой кусок стенной штукатурки упал на тротуар.





Всеволод Трифонов

5 февраля 2019 года







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