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среда
6.02.2019
1:05:09
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Как защититься от гриппа?В региональном Роспотребнадзоре вновь работает горячая линия по профилактике гриппа.
Специалисты готовы ответить на вопросы о соблюдении температурного режима в помещениях, на работе и дома, дать рекомендации родителям о том, как уберечь детей от вирусов в период эпидемического подъема заболеваемости. А сейчас именно такое время. 23 орловские школы закрыты на карантин.
Задать вопросы Вы можете с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 13-45) по телефонам «горячих линий»:
- отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области - 42-91-82, 41-53-11;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзлора по Орловской области в г.Ливны - 8 (486 77) 2-07-33, 7-13-34;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзлора по Орловской области в г.Мценске - 8 (486 46) 4-15-39, 4-03-90, 2-08-39;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзлора по Орловской области в п.Кромы - 8 (486 43) 2-15-98;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзлора по Орловской области в п.Верховье - 8 (486 76) 2-47-27, 2-39-49;
- Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» - 75-02-76.
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