Жители областного центра решат, какие городские территории нужно благоустроить в этом году

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среда
6.02.2019
14:23:08
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Жители областного центра решат, какие городские территории нужно благоустроить в этом годуГолосование состоится 16 февраля, с 8 утра до 8 вечера по четырем адресам.
Адреса пунктов голосования указаны на сайте мэрии, там же размещен список объектов, которые предполагают включить в программу «Формирование современной городской среды». Это парк Ботаника, сквер «Дворянское гнездо», Городской парк культуры и отдыха – всего девять территорий, из них нужно выбрать три.
Принять участие в выборе может любой житель Орла, в возрасте от 14 лет. Три объекта, которые наберут большее количество голосов, благоустроят в первоочередном порядке за счет средств федерального бюджета.
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