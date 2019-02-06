Новости версия для печати МЧС: резкие перепады температуры - повод уделить максимум внимания собственной безопасности Погода диктует правила поведения и в городе, и за его пределами.



С крыш падает снег, сосульки и наледь, поэтому сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют обращать внимание на заградительные ленты на улицах и обходить опасные участки. По возможности стоит вообще не подходить близко к стенам зданий. Также МЧС советует тщательно выбирать и место для парковки авто.



Обращаются к орловцам и инспекторы ГИМС – с просьбой не выходить на лед! Резкая смена температур повлияла на его прочность и толщину, опасность провалиться в воду очень велика. Учитывая, что во многих школах региона незапланированные каникулы, родителям стоит напомнить правила поведения детям и ни в коем случае не отпускать их одних к водоему.





Мария Семак

6 февраля 2019 года







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