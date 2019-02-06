Новости версия для печати В военно-историческом музее Орла открылась выставка «Опаленные Афганистаном» 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В Орловской области намечено полторы сотни мероприятий, посвященных этому событию и памяти погибших солдат.



На выставке представлены личные вещи, боевое оружие, военная форма, фотографии и документы из домашних архивов. На выставке представлены личные вещи, боевое оружие, военная форма, фотографии и документы из домашних архивов. Экспонаты для этой выставки предоставили сами участники боевых действий, а также семьи тех, кто не вернулся с этой войны, а таких у нас в области 75 человек. Почтить память товарищей, поклониться родным и близким погибших и еще раз вспомнить их имена пришли не только «афганцы» и ветераны боевых действий, которые защищали конституционный порядок в других горячих точках, но и представители военно-патриотических организаций региона. Андрей Титов, председатель Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий: «Эта память должна сохраниться и эту память мы должны передать молодому поколению, чтобы наши дети и внуки помнили и чтили своих отцов и дедов и знали непростую историю нашей страны». Огромную работу по сохранению памяти «афганцев» проводит общественная организация матерей погибших ребят. Именно по их инициативе 15 февраля по улицам Орла пройдет Орловский бессмертный батальон. Кроме того, ведется работа по созданию книги и стены памяти. Марина Дьяконова, председатель областной общественной организации членов семей погибших защитников Отечества: «Очень тяжело смотреть на молодые лица ребят, которых уже нет, которые отдали свои молодые жизни за Отечество». К 30-летию вывода советских войск с территории Афганистана юбилейные медали вручили ветеранам Афганской войны. А открытие этой выставки только начинает череду памятных мероприятий, которые пройдут во всех районах и городах страны. А в военно-историческом музее пройдут уроки мужества и встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане.









Татьяна Тимохина

6 февраля 2019 года







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