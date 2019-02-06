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Сегодня с утра орловская Госавтоинспекция взяла под особый контроль регулируемые перекрестки города

Уделить им особое внимание инспекторов вынуждает неблагополучная статистика. Там, где светофорные объекты должны устранить саму возможность ДТП, их число почему-то растет.

На улицах города далеко не час-пик. Автомобиль ДПС стоит открыто, никаких «засад». Казалось бы, при таких обстоятельствах на запрещающий сигнал не поедет никто. На деле нарушителя долго ждать не пришлось.
 
В ГИБДД отмечают: желтый сигнал светофора многие автомобилисты почему-то перестали воспринимать как запрещающий. А многим и красный не помеха. К чему это ведет, инспекторы знают слишком хорошо.
Наталья Дудина, старший инспектор УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «В 2018 году на территории Орловской области произошло более 300 ДТП, причиной которых явились нарушения правил проезда перекрестков. В одних случаях водители проезжали на запрещающий сигнал светофора, в других - не уступали дорогу водителям, которые пользовались правом преимущественного проезда. В результате шесть человек погибло, 176 человек получили травмы».
По словам инспекторов, всякий, кто следует принципу «Красный - наш, зелёный – общий», рано или поздно оказывается участником ДТП. 
 
Зачастую оба водителя - участника ДТП - твердят, что двигались на зеленый. Но особой уверенности ни у кого из них нет. Дознавателям в очередной раз приходится выяснять, чей зеленый зеленее. А вот расплачиваться за поспешность водителей подчас приходится третьим лицам. Инспекторы вынуждены констатировать: на перекрестках, где еще нет приборов фотофиксации, желтый и красный сигналы для многих водителей так и не стали запретными. 
 
Штраф за проезд на красный свет составляет 1000 рублей, за повторное нарушение платить придется впятеро больше, возможно и лишение прав на полгода. Однако, говорят в ГИБДД, это не самое страшное, что может постигнуть автомобилиста, ведущего себя на светофоре как дальтоник. В случае ДТП с погибшими у водителя, ехавшего на красный, не остается оправданий.



Иван Суверин
6 февраля 2019 года

 


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