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Минувшим вечером в Орловском районе произошло ДТП с трагическим исходом

На объездной автодороге под автомобиль попали сразу двое пешеходов. Один из них погиб, второй ранен.

Авария случилась на загородном участке трассы М-2, где разрешенная скорость – 90 километров в час. А для фатального исхода в случае наезда, говорят инспекторы, так много подчас и не надо. Один из пешеходов чудом остался жив, второму было уже не помочь.
Наталья Шанина, начальник отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области: «По предварительным данным, водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес", двигался со стороны Москвы в сторону Курска и на 375 километре допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП один пешеход скончался на месте происшествия, второй был доставлен в больницу».
Водитель, допустивший наезд, уверенно утверждает: с полосы на обочину он не съезжал, а пешеходы выметнулись на дорогу из темноты перед самым капотом.
 
Кто виновен в ДТП, и можно ли было его предотвратить, это полицейским, вероятнее всего, придется устанавливать в ходе уголовного расследования. Однако о том, что пешеходы вели себя на дороге, как минимум, рискованно, в ГИБДД уже говорят уверенно.
 
Полицейские акцентируют внимание: выходя на загородную дорогу, пешеходы должны были иметь на одежде или вещах световозвращающие элементы, и, поскольку их не было, это сыграло для мужчин роковую роль.
 
Из-за аварии инспекторам пришлось ограничить движение по федеральной трассе, пропуская встречные потоки поочередно.



Иван Суверин
6 февраля 2019 года

 


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