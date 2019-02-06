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В Орле пройдет турнир памяти Владимира Сечкина

Участники межрегионального турнира будут состязаться в многоборье. Для юношей это шесть дисциплин (брусья, конь-махи, кольца, опорный прыжок, перекладина, вольные упражнения), у девушек — четыре (брусья, вольные упражнения, бревно, опорный прыжок).

Кроме местных спортсменов свое участие уже подтвердили гимнасты из Белгорода, Тулы, Новомосковска, Смоленска, Калуги и Череповца.



Торжественное открытие соревнований состоится 21 февраля в 13:30.