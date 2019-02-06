Новости версия для печати В Орле погода снова подкинула коммунальщикам работы По информации «Спецавтобазы», на расчистку улиц сегодня вышли 27 единиц техники - КДМы, самосвалы, погрузчики и тракторы.



За минувшие сутки силами предприятия вывезено более тысячи кубометров снега, израсходовано 24 тонн песко-соляной смеси. В ручном труде задействованы 75 человек. Они расчищают тротуары и подходы к остановочным павильонам, скверы и перекрестки.





Надежда Невматулина

6 февраля 2019 года







На главную страницу





