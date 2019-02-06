Новости версия для печати Благодарность - за праздничную атмосферу Слова благодарности прозвучали на деловом завтраке главы администрации Орла.



Чиновники поблагодарили предпринимателей, которые оказали всестороннюю поддержу, украсили и регулярно убирали свою прилегающую территорию. Было также отмечено, что все замечания горожан по поводу оформления власти учтут. И первое что исправят: начнут подготовку заранее и привлекут дизайнеров. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «От предпринимателей нужно было только одно - чтобы они создавали праздничное настроение гостям и жителям города и торговли своей продукцией, но при этом продукцию нужно и регламентировать. В этом направлении нам необходимо поработать и в следующем году заранее все сделать».





Анна Вайсергисер

6 февраля 2019 года







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