Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Снежные улицы. По прогнозам синоптиков работы коммунальщикам хватит как минимум до конца недели.



- Один наезд, два пострадавших. Что могло спасти пешехода на тёмной дороге?



- Спасибо за красоту. Предприниматели сегодня получили благодарности.



- Жизнь, опаленная войной. В Орле чествуют ветеранов Афганского конфликта.









Вести-Орёл

6 февраля 2019 года







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