Новости версия для печати Сегодня в Орле проходит выездное заседание правления Российского Союза строителей Региональное отделение будет создано и в Орловской области. Андрей Клычков поддержал такую инициативу. Об этом в преддверии заседания глава региона говорил на встрече с президентом Российского Союза строителей Владимиром Яковлевым.



Стороны обменялись мнениями по развитию строительной отрасли. Владимир Яковлев подчеркнул, что Российский Союз строителей - это масштабная площадка, на которой обсуждаются проблемы и намечаются пути их решения. Глава региона в свою очередь отметил, что создание регионального Союза позволит наладить взаимодействие внутри отрасли.





Надежда Невматулина

6 февраля 2019 года







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