Отфильтровать и не допустить

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Отфильтровать и не допуститьВ Орловскую область пришел грипп. Комплекс мероприятий, который поможет противостоять эпидемии, усилили во всем регионе. Теперь день в детских садах начинается с вопросов о здоровье - так называемый «утренний фильтр» проводят с каждым ребенком.
При подозрении на заболевание детей отправляют по домам. Эксперты считают, такие меры помогут минимизировать риск распространения инфекции.
Подобные осмотры уже дают положительные результаты. Так как процедура проводится ранним утром, в нее активно вовлекаются и родители.
Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В настоящее время управлением Роспотребнадзора проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия, направленные на стабилизацию снижения заболеваемости. Одним из эффективных мероприятий является утренние фильтры в дошкольных учреждениях и школах. Цель утренних фильтров - не допустить в организованный коллектив детей с признаками респираторных заболеваний».
Профилактическая работа будет проводиться в течение всего периода подъема заболеваемости, а это как минимум до весны.
Александр Карабинович, отец воспитанницы детского сада №79 г. Орла: «Всегда смотришь на состояние ребенка, как он встает. Даже когда плохое настроение, это говорит о том, что с ребенком что-то не так».
Кроме того, большое внимание уделяется информационной работе: в детских садах размещены памятки для родителей. В период всплеска заболеваемости обеспечивается тройная защита – помимо воспитателей и медиков контроль ведут специалисты центра гигиены и эпидемиологии. С таким щитом риск пропустить инфекцию сводится практически к нулю.
Елена Корнеичева, заведующая детским садом № 79 г. Орла: «Увеличивается время прогулок, обеспечивается фитотерапия - ребятки употребляют в пищу лук, чеснок, обеспечивается витаминизация блюд».