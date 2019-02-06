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Отфильтровать и не допустить

В Орловскую область пришел грипп. Комплекс мероприятий, который поможет противостоять эпидемии, усилили во всем регионе. Теперь день в детских садах начинается с вопросов о здоровье - так называемый «утренний фильтр» проводят с каждым ребенком.

При подозрении на заболевание детей отправляют по домам. Эксперты считают, такие меры помогут минимизировать риск распространения инфекции.
Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В настоящее время управлением Роспотребнадзора проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия, направленные на стабилизацию снижения заболеваемости. Одним из эффективных мероприятий является утренние фильтры в дошкольных учреждениях и школах. Цель утренних фильтров - не допустить в организованный коллектив детей с признаками респираторных заболеваний».
Подобные осмотры уже дают положительные результаты. Так как процедура проводится ранним утром, в нее активно вовлекаются и родители.
Александр Карабинович, отец воспитанницы детского сада №79 г. Орла: «Всегда смотришь на состояние ребенка, как он встает. Даже когда плохое настроение, это говорит о том, что с ребенком что-то не так».
Профилактическая работа будет проводиться в течение всего периода подъема заболеваемости, а это как минимум до весны.
Елена Корнеичева, заведующая детским садом № 79 г. Орла: «Увеличивается время прогулок, обеспечивается фитотерапия - ребятки употребляют в пищу лук, чеснок, обеспечивается витаминизация блюд».
Кроме того, большое внимание уделяется информационной работе: в детских садах размещены памятки для родителей. В период всплеска заболеваемости обеспечивается тройная защита – помимо воспитателей и медиков контроль ведут специалисты центра гигиены и эпидемиологии. С таким щитом риск пропустить инфекцию сводится практически к нулю.




Татьяна Дьяконова
6 февраля 2019 года

 


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