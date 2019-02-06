Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
6.02.2019
21:05:47
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Безглютеновый хлеб принес орловчанке победу

Анастасия Орлова разработала технологию для безглютенового питания, и ее проект в этом году стал одним из победителей конкурса «УМНИК». Что за чудо-порошок добавляется в кондитерские и хлебобулочные изделия, которые делают продукцию не только вкусной, но и полезной?

«УМНИК-2018» не просто конкурс для талантливых. Скорее - серьезная стартовая площадка для молодых ученых по продвижению их инновационных идей. Анастасия Орлова - девушка целеустремленная и ответственная. В 27 лет за ее плечами - участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» и степень кандидата технических наук.
Анастасия Орлова, победитель конкурса «УМНИК-2018»: «Мои научные исследования начались еще с 3 курса, диплом защищала по научным исследованиям - по разработкам сахаросодержащих порошков, затем поступила в аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию на ту же тему».
То, что хлеб всему голова, нас учат еще в школе. Но диетологи предупреждают: любовь к мучному - нелюбовь к фигуре. Найти золотую середину молодому специалисту удалось. Экопродукты и полезное питание принесли девушке победу. И кстати, инновация эта выбрана не случайно. В Орловской области произрастает большое количество не только зерновых культур, но и картофеля. Из него можно получить сахаросодержащие порошки, которые в смеси с ржаной мукой можно использовать для выпекания хлеба.

Поддерживала Анастасию не только ее научный руководитель Наталья Березина, но и коллеги - преподаватели. Они сразу заметили: перед ними «умница».
Татьяна Серёгина, старший преподаватель ОГУ им. И.С. Тургенева: «Анастасия очень умная, эрудированная, талантливая, все делает своими руками, очень любознательная. Все делает опытным путем, приходит, конечно, за советами к преподавателям, но, тем не менее, пытается все делать сама».
Надеялась ли Анастасия на победу? Говорит, что нет. Однако, смущаясь, признается: кто знает, может быть, за её хлебом будущее.
Анастасия Орлова, победитель конкурса «УМНИК-2018»: «Как бы это громко ни звучало, но едой будущего можно назвать безглютеновый хлеб. Он относится к правильному, полезному питанию. Сейчас все больше становится людей, страдающих глютеновой энтеропатией, которая проявляется в плохой усвояемости глютеновых продуктов питания. Это сопровождается кровотечениями, ломкостью костей. Соответственно люди переходят на продукты питания, сделанные из безглютеновых видов муки».
Напомним, в рамках конкурса победители получили грант в размере 500 тысяч рублей от организаторов. И их «умники» направят на дальнейшие исследования.




Юлия Опанасюк
6 февраля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта