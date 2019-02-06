Новости версия для печати Безглютеновый хлеб принес орловчанке победу Анастасия Орлова разработала технологию для безглютенового питания, и ее проект в этом году стал одним из победителей конкурса «УМНИК». Что за чудо-порошок добавляется в кондитерские и хлебобулочные изделия, которые делают продукцию не только вкусной, но и полезной?



«УМНИК-2018» не просто конкурс для талантливых. Скорее - серьезная стартовая площадка для молодых ученых по продвижению их инновационных идей. Анастасия Орлова - девушка целеустремленная и ответственная. В 27 лет за ее плечами - участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» и степень кандидата технических наук.

Анастасия Орлова, победитель конкурса «УМНИК-2018»: «Мои научные исследования начались еще с 3 курса, диплом защищала по научным исследованиям - по разработкам сахаросодержащих порошков, затем поступила в аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию на ту же тему». То, что хлеб всему голова, нас учат еще в школе. Но диетологи предупреждают: любовь к мучному - нелюбовь к фигуре. Найти золотую середину молодому специалисту удалось. Экопродукты и полезное питание принесли девушке победу. И кстати, инновация эта выбрана не случайно. В Орловской области произрастает большое количество не только зерновых культур, но и картофеля. Из него можно получить сахаросодержащие порошки, которые в смеси с ржаной мукой можно использовать для выпекания хлеба.



Поддерживала Анастасию не только ее научный руководитель Наталья Березина, но и коллеги - преподаватели. Они сразу заметили: перед ними «умница».

Татьяна Серёгина, старший преподаватель ОГУ им. И.С. Тургенева: «Анастасия очень умная, эрудированная, талантливая, все делает своими руками, очень любознательная. Все делает опытным путем, приходит, конечно, за советами к преподавателям, но, тем не менее, пытается все делать сама». Надеялась ли Анастасия на победу? Говорит, что нет. Однако, смущаясь, признается: кто знает, может быть, за её хлебом будущее.

Анастасия Орлова, победитель конкурса «УМНИК-2018»: «Как бы это громко ни звучало, но едой будущего можно назвать безглютеновый хлеб. Он относится к правильному, полезному питанию. Сейчас все больше становится людей, страдающих глютеновой энтеропатией, которая проявляется в плохой усвояемости глютеновых продуктов питания. Это сопровождается кровотечениями, ломкостью костей. Соответственно люди переходят на продукты питания, сделанные из безглютеновых видов муки». Напомним, в рамках конкурса победители получили грант в размере 500 тысяч рублей от организаторов. И их «умники» направят на дальнейшие исследования.









Юлия Опанасюк

6 февраля 2019 года







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