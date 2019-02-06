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Орловская театральная студия «Ювента» приняла участие в театральном фестивале самодеятельных коллективов

Для показа был выбран спектакль по антипьесе «Лысая певица», написанный королем абсурда Эженом Ионеско.

Пятый всероссийский форум самодеятельных театральных коллективов собирает гостей под Москвой. Фестиваль стал престижным, приглашает талантливых артистов и руководителей ежегодно, чтобы они могли обменяться опытом, посмотреть, что делают другие, какие направления выбирает театральная жизнь страны. Студию «Ювента» отправляется туда уже в третий раз.
Наталья Смоголь, руководитель театральной студии «Ювента»: «Организаторы фестиваля очень серьезную планку задают для его проведения, поэтому выбирают коллективы очень качественные, потому что в течение года идет сам форум, а на финал выходят только те спектакли, которые будут считаться спектаклями года».
В этот раз для постановки и показа выбрали достаточно сложный спектакль «Лысая певица», где герои пьесы совершают непонятные и невразумительные поступки, находятся в искаженной реальности, нарушают все мыслимые и немыслимые причинно-следственные связи.

Это одна из самых известных пьес театра абсурда. После усадебного театра, Пелевина и Ремарка, выбор, который пал на Эжена Ионеску, показался всем любопытным.
Наталья Смоголь, руководитель театральной студии «Ювента»: «Мы прочитали, влюбились, как раз появились те актеры, которые могли бы примерить на себя эти роли. А вообще, я думаю, что это какой-то перст руководящей судьбы».
Этот спектакль - пародия на жизнь человека, низведенную до уровня механики, до бесконечного дня сурка. Где речи героев - просто поток сознания. Бессвязность и чепуха текста в конце концов вызывают смех и узнавание самих себя. Как часто мы несем такую же чушь с абсолютно серьезными лицами?
Алена Загоруй, артистка театральной студии «Ювента»: «То, с чем мы сталкиваемся в жизни каждый день, иногда кажется нам очень серьезными проблемами, но если взглянуть на них под другим углом, на самом деле они оказываются абсурдными, и, я думаю, для человека полезно под другим углом посмотреть на эти повседневные вещи».
Безумные диалоги спятивших от скуки героев звучат почти в духе безумного чаепития Кэррола. Страшно, когда людям нечего сказать друг другу, кроме пустых и бессмысленных слов. Может быть, поэтому спектакль почти 70 лет не сходит со сцен разных театров.

В этом году театральной студии «Ювента» исполняется 20 лет, за это время сменилось целое поколение, но верность и любовь к сцене остаются, как и желание рассказать зрителю о том, что очень волнует.




Эва Стасюлевич
6 февраля 2019 года

 


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