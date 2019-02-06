Одна из самых маленьких школ на Орловщине будет закрыта

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Одна из самых маленьких школ на Орловщине будет закрытаШкола находится в селе Сабурово. Родителям 10 учеников предлагают перевестись в Знаменскую среднюю школу. Данное учебное заведение смотрится гораздо выгоднее сельского, однако взрослые переживают за безопасность своих детей. И даже знают с какой стороны ждать беды - перевозка детей. Школьный автобус, по их мнению, с суровой дорожной действительностью не справится - между населёнными пунктами всего 5 километров, но из-за опасных участков их преодолеть сложно.
Капитальный ремонт стал вполне своевременным подарком Знаменской средней школе, он здесь проводится впервые с момента основания учреждения в 1919 году. За 25 миллионов рублей к августу 2021 года школа должна полностью преобразиться: спортзал только начал приобретать конечные черты, проекты столовой и актового зала ещё эффектнее.
Кстати сумма ремонта почти десятикратно больше прошлогодних долгов учреждения. С сентября здесь, возможно, начнут заниматься и ребята из основной общеобразовательной школы в селе Сабурово. Ей в этом году - 119 лет. Только вот юбилей она не отметит - сейчас районная администрация рассматривает вопрос о закрытии данного учреждения. На 10 учеников в школе работают 13 человек.
Елена Дурнева, начальник управления общего образования администрации Орловского района Орловской области: «Знаменская школа на сегодняшний день - это 1170 учащихся. Для хорошего обучения здесь имеется замечательный коллектив учителей. Есть все необходимые условия, чтобы эти дети полноценно обучались и получали образование в соответствии с современными требованиями».
Татьяна Филимонова, жительница с. Сабурово: «Уже с 1 сентября, сказали, будут на Знаменку возить. Нас беспокоит наша дорога опасная. Потому что она не чистится. Нам маршрутку не пускают».
Правда, наша съемочная группа попала туда именно в тот день, когда дорогу расчистили. Сельчане говорят, что такое случается редко. А весной из-за сильного паводка часть села может вовсе остаться отрезанной. В районном управлении образования заверили, что дороги по маршруту школьного автобуса будут содержаться должным образом весь год, этот вопрос находится под жёстким контролем главы Орловского района.
Оксана Ильичева, жительница с. Сабурово: «Я своих детей не посажу в другую машину, чтобы их кто-то чужой вёз. Сами потому что ездим, и знаем как там крутит, петляет машина. Это опасно, я не посажу».
Сейчас в Знаменской школе на автобусах до места учёбы добираются 30 детей из села Альшань. В последние полгода учреждение получило две новые машины, чтобы подвоз детей стал ещё безопаснее и комфортнее. Так что ещё десяти школьникам из Сабурово эта школа сможет обеспечить транспорт и дать им качественное образование. Также в районном отделе образования заверили, что вместе с учениками в Знаменскую школу переедут и несколько их учителей. Другие преподаватели без работы тоже не останутся, так как с педагогическими кадрами в районе напряжёнка.
Елена Дурнева, начальник управления общего образования администрации Орловского района Орловской области: «Маршрут уже разрабатывается, тем более что наша дорога в хорошем состоянии, позволяет этот маршрут открыть. Мы ещё будем этот маршрут обследовать повторно».