Новости версия для печати Одна из самых маленьких школ на Орловщине будет закрыта Школа находится в селе Сабурово. Родителям 10 учеников предлагают перевестись в Знаменскую среднюю школу. Данное учебное заведение смотрится гораздо выгоднее сельского, однако взрослые переживают за безопасность своих детей. И даже знают с какой стороны ждать беды - перевозка детей. Школьный автобус, по их мнению, с суровой дорожной действительностью не справится - между населёнными пунктами всего 5 километров, но из-за опасных участков их преодолеть сложно.



Капитальный ремонт стал вполне своевременным подарком Знаменской средней школе, он здесь проводится впервые с момента основания учреждения в 1919 году. За 25 миллионов рублей к августу 2021 года школа должна полностью преобразиться: спортзал только начал приобретать конечные черты, проекты столовой и актового зала ещё эффектнее.

Елена Дурнева, начальник управления общего образования администрации Орловского района Орловской области: «Знаменская школа на сегодняшний день - это 1170 учащихся. Для хорошего обучения здесь имеется замечательный коллектив учителей. Есть все необходимые условия, чтобы эти дети полноценно обучались и получали образование в соответствии с современными требованиями». Кстати сумма ремонта почти десятикратно больше прошлогодних долгов учреждения. С сентября здесь, возможно, начнут заниматься и ребята из основной общеобразовательной школы в селе Сабурово. Ей в этом году - 119 лет. Только вот юбилей она не отметит - сейчас районная администрация рассматривает вопрос о закрытии данного учреждения. На 10 учеников в школе работают 13 человек.

Татьяна Филимонова, жительница с. Сабурово: «Уже с 1 сентября, сказали, будут на Знаменку возить. Нас беспокоит наша дорога опасная. Потому что она не чистится. Нам маршрутку не пускают». Оксана Ильичева, жительница с. Сабурово: «Я своих детей не посажу в другую машину, чтобы их кто-то чужой вёз. Сами потому что ездим, и знаем как там крутит, петляет машина. Это опасно, я не посажу». Правда, наша съемочная группа попала туда именно в тот день, когда дорогу расчистили. Сельчане говорят, что такое случается редко. А весной из-за сильного паводка часть села может вовсе остаться отрезанной. В районном управлении образования заверили, что дороги по маршруту школьного автобуса будут содержаться должным образом весь год, этот вопрос находится под жёстким контролем главы Орловского района.

Елена Дурнева, начальник управления общего образования администрации Орловского района Орловской области: «Маршрут уже разрабатывается, тем более что наша дорога в хорошем состоянии, позволяет этот маршрут открыть. Мы ещё будем этот маршрут обследовать повторно». Сейчас в Знаменской школе на автобусах до места учёбы добираются 30 детей из села Альшань. В последние полгода учреждение получило две новые машины, чтобы подвоз детей стал ещё безопаснее и комфортнее. Так что ещё десяти школьникам из Сабурово эта школа сможет обеспечить транспорт и дать им качественное образование. Также в районном отделе образования заверили, что вместе с учениками в Знаменскую школу переедут и несколько их учителей. Другие преподаватели без работы тоже не останутся, так как с педагогическими кадрами в районе напряжёнка.









Антон Киселёв

6 февраля 2019 года







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