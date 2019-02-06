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Сегодня Железнодорожный суд вынес приговор по громкому уголовному делу Денниса Кристенсена

Гражданин Дании обвинялся в экстремизме и руководстве запрещенной организацией. В Орле Кристенсен возглавлял общину Свидетелей Иеговы и был задержан в мае позапрошлого года. Поскольку суд заседал в закрытом режиме, о приговоре наш корреспондент Иван Суверин узнал у участников процесса.

На момент задержания предводителя орловских иеговистов Денниса Кристенсена это религиозное объединение уже было признано экстремистским и объявлено вне Закона.

В зал суда Деннис Кристенсен всякий раз приходил под аплодисменты и одобрительные реплики своих единоверцев. Защитник Кристенсена с самого начала судебного следствия настаивал на полной невиновности своего клиента.
Антон Богданов, адвокат Деннниса Кристенсена: «За все полтора года, которые мой подзащитный находится в СИЗО, сторона обвинения до сих пор не объяснила ему внятным языком, как он и дальше может оставаться свидетелем Иеговы и при этом не быть обвиненным в экстремизме».
Однако в деле Кристенсена суд встал на сторону гособвинения. Денннис Кристенсен был признан виновным в организации деятельности экстремистской организации и был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор участникам процесса был зачитан на двух языках - русском и датском. Но еще задолго до этого защита направила жалобу в Страсбургский суд по правам человека, ее доводы поддержало правительство королевства Дания. А значит судебная коллизия по делу Кристенсена далека от завершения.




Иван Суверин
6 февраля 2019 года

 


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