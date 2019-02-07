Укротить цены

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четверг
7.02.2019
11:16:55
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Укротить ценыВ Орловской области будет принят ряд мер по предотвращению необоснованного роста оптовых и розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Каждый месяц проводится подробный мониторинг рынка, и информация об увеличении розничной стоимости более чем на 30% оперативно направляется в УФАС России по Орловской области. Эффективным инструментом стабилизации ценовой ситуации является поддержка местных товаропроизводителей, продвижение региональных брендов. Создание условия для развития торговых сетей и организация ярмарок. Сегодня на территории городских округов и муниципальных районов региона организовано 67 розничных ярмарок на 7646 торговых мест.
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