Новости версия для печати Укротить цены В Орловской области будет принят ряд мер по предотвращению необоснованного роста оптовых и розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.



Каждый месяц проводится подробный мониторинг рынка, и информация об увеличении розничной стоимости более чем на 30% оперативно направляется в УФАС России по Орловской области. Эффективным инструментом стабилизации ценовой ситуации является поддержка местных товаропроизводителей, продвижение региональных брендов. Создание условия для развития торговых сетей и организация ярмарок. Сегодня на территории городских округов и муниципальных районов региона организовано 67 розничных ярмарок на 7646 торговых мест.





Мария Семак

7 февраля 2019 года







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