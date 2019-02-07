Новости версия для печати Полиция предлагает орловцам принять участие в масштабном проекте Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.



Основная цель – донести до аудитории информацию о том, как опасно употреблять наркотики и алкоголь, что здоровый образ жизни поможет достичь успеха.



Работы принимаются по следующим номинациям:



• лучший макет наружной социальной рекламы;

• лучший видеоролик;

• лучший буклет.



Чтобы стать участником конкурса «Спасем жизнь вместе», необходимо подать заявление, образец которого размещен на официальном сайте УМВД России по Орловской области.



Работы принимаются до 18 февраля.



Телефоны для справок: (4862) 40-22-21, (4862) 40-22-22.





Мария Семак

7 февраля 2019 года







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