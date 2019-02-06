Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- За помощью - к президенту. Сегодня на Форуме "Деловая Россия" директор мценского литейного завода озвучил проблему.



- Заслон гриппу. Как не допустить распространение болезни?



- Где проложат "школьный маршрут"? Жители Сабуровского опасаются, что дорога в школу может быть небезопасной.



- С просьбой о помощи к духовному отцу они обращаются до сих пор. Сегодня вспоминали знаменитого орловского священника.



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Вести-Орёл

6 февраля 2019 года







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