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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП

6 февраля в 18650 водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», следовал по автодороге М-2 Крым и на 408 км выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21103», движущегося во встречном направлении. В результате ДТП два пассажира автомобиля «ВАЗ», среди которых был и трехлетний ребенок, получили телесные повреждения. После осмотра дежурным врачом Кромской ЦРБ отпущены домой.

6 февраля в 19:25 водитель автомобиля «Ауди», при выезде с прилегающей территории на ул. Михалицына в районе д. 5, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114», который следовал по ул. Михалицына. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, госпитализирован в ООКБ.

7 февраля в 05:35 водитель автомобиля «Фольксваген Поло» следовала по а/д М-2 Крым, и в районе 392 км произошло столкновение с «Рено Магнум», который следовал в попутном направлении сзади. В результате ДТП женщина-пассажир «Фольксвагена» получила телесные повреждения, госпитализирована в ООКБ.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

